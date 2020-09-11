Крах айсберга Лукшенко

Крах айсберга Лукшенко3
- 11.09.2020, 16:38
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Теплое течение должно стать еще более мощным и горячим.
Читатель Telegram-канала "Баста!" сравнил режим Лукашенко с айсбергом, который попал в теплое течение и начал разрушаться.
- Сначала откалываются маленькие кусочки, затем все больше и больше, а после начнут откалываться уже и ледяные глыбы. В итоге - айсберг просто развалится, но при условии: течению нужно оставаться таким же теплым. А если мы хотим, чтобы черный айсберг ещё быстрее разрушился, тогда течению нужно стать еще более мощным и горячим!