Крах айсберга Лукшенко 3 11.09.2020, 16:38

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Фото: «Радыё Свабода»

Теплое течение должно стать еще более мощным и горячим.

Читатель Telegram-канала "Баста!" сравнил режим Лукашенко с айсбергом, который попал в теплое течение и начал разрушаться.

- Сначала откалываются маленькие кусочки, затем все больше и больше, а после начнут откалываться уже и ледяные глыбы. В итоге - айсберг просто развалится, но при условии: течению нужно оставаться таким же теплым. А если мы хотим, чтобы черный айсберг ещё быстрее разрушился, тогда течению нужно стать еще более мощным и горячим!

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