Девальвация в Беларуси вызвала ускорение инфляции 1 11.09.2020, 17:25

5,045

ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАСЬКО/KP.BY

В августе резко ослабел белорусский рубль.

Это серьезно усложнило задачу Нацбанка по ограничению инфляции в стране, пишет сайт banki24.by.

За август номинальный курс доллара укрепился к белорусскому рублю на 9,2%, курс евро — на 10,5%. Просадка рубля по отношению к российскому рублю составила 7,5%.

Доллар, евро и российский рубль обслуживают около 95% расчетов Беларуси с внешним миром. Поэтому девальвация не могла не привести к ускорению инфляционных процессов внутри страны.

Принцип здесь прост: в страну завозится много импорта и отнюдь не за белорусские рубли. Стоимость этого импорта в иностранных дензнаках не меняется, зато растет в белорусских рублях.

Кроме того, высока импортоемкость отечественной продукции. Власти хвалятся, что оставили страну «сборочным цехом», но это автоматически значит, что доля импорта в конечных товарах будет очень высокой. А так как дорожает импортное сырье, то дорожает и конечный продукт.

По расчетам специалистов Нацбанка коэффициент переноса девальвации на рост цен наиболее высок в течение первых 3 месяцев после корректировки курса, а затем падает в течение года. При этом нужно смотреть на рыночные цены, в которые не лезут руками чиновники и которые не подвержены сезонным колебаниям (типа цен на фрукты и овощи).

Для расчета такой «очищенной» инфляции служит базовый индекс потребительских цен. Динамика базовой инфляции хорошо подтверждает оценки НБРБ. В марте, когда белорусский рубль тоже сильно просел, базовая инфляция составила 1,12% против 0,34% в феврале.

Инфляционный выброс произошел и в августе. Базовая инфляция за последний месяц лета достигла 0,86% после 0,32% в июле и 0,36% в августе 2019 года.

В результате темпы роста потребительских цен в пересчете на год сразу подскочили с 3,8% до 4,3%. По официальному прогнозу целью на 2020 год является ограничение базовой инфляции до 4%.

12 августа глава Нацбанка Павел Каллаур говорил, что «в оставшиеся до конца года месяцы годовая инфляция будет находиться в пределах 5–5,3%», а «в дальнейшем поддержанию ценовой стабильности будет способствовать совокупность продолжительных дезинфляционных факторов».

Августовские события могут заставить НБРБ скорректировать собственные оценки в сторону повышения. Особенно с учетом планов правительства по выводу экономики на докризисный уровень еще до завершения года. Ведь давно известно, как ручное стимулирование экономического роста сказывается на ценовой стабильности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».