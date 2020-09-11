«Я уверен, когда мы одолеем свою гидру, то все у нас будет очень круто» 1 11.09.2020, 17:31

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Фото: «Наша Ніва»

Весь мир поможет нам выбраться из финансового болота.

Читатель Telegram-канала "Баста!" считает, что белорусам нужно смотреть на будущее с оптимизом.

- Хочу сказать людям, которые сомневаются, правильно ли мы все делаем. Такие же страхи были у моих родителей, когда разваливался Советский Союз. Но сейчас назад, в совок мало кто хочет.

Поверьте, весь мир поможет нам выбраться из финансового болота. Как сейчас мы солидарно помогаем друг другу, такая же солидарность будет от свободных развитых демократических стран. И эта поддержка уже видна. Важно понимать, что не может долго существовать система, построенная на бесконечной лжи, тотальном страхе и геноциде своего населения.

Мы, белорусы, эволюционировали и полностью готовы взять управление страной в свои руки. Мы, белорусы, поездили по миру, пообщались с людьми и увидели, что можем жить гораздо лучше. Мы, белорусы, не хотим чтобы из нашей страны бежали умные люди, мы хотим жить на своей земле и просто много путешествовать. Мы, белорусы, знаем, что у свободы дорогая цена, но мы тоже понимаем, что назад уже нет дороги!

Я уверен, когда мы одолеем свою гидру, то всё у нас будет очень круто. Потому что белорусы - лучшие. И я горжусь тем, что живу на этой земле, у которой такая богатая история и такое крутейшее будущее.

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