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Германия вдвое сократила закупки российского газа

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  • 11.09.2020, 17:54
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Германия вдвое сократила закупки российского газа
Фото: ShutterStock

Объем российских поставок стал минимальным в этом году, перебив антирекорд апреля. 

«Газпром» продолжает фиксировать резкое падение поставок газа в Европу, несмотря на снятие карантина во всех европейских странах и постепенную «разморозку» экономики, пишет finanz.ru.

Вслед за проблемами на рынке Турции, которая летом отказалась от российского газа полностью, и почти 2-кратной недозагрузкой «Силы Сибири» трудности возникли с главным клиентом в ЕС - Германией.

В июле поставки российского газа в ФРГ снова начали резко сокращаться и упали даже ниже уровней, которые наблюдались во время максимального карантина весной.

За месяц «Газпром» продал немецким клиентам 1,469 млрд кубометров - на 43% меньше, чем в июне (2,576 млрд кубов), и в 2,2 раза меньше, чем в тот же месяц год назад (3,253 млрд), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Объем поставок стал минимальным в этом году, перебив антирекорд апреля, когда в Германию было прокачано 2,159 млрд кубометров.

В результате ФРГ впервые за многие годы перестала быть крупнейшим покупателем российского газа в Европе, уступив этот статус Италии (1,669 млрд кубометров). Последняя также сократила закупки по сравнению с июнем (на 16%), но увеличила относительного прошлого года (на 35%).

Другие крупные западноевропейские клиенты «Газпрома» также снизили импорт: Австрия - на 33% относительно июня и 23% год к году (693 млн кубометров); Франция - на 31% в месячном выражении и 39% в годовом (759 млн кубометров).

После полной остановки прокачки в июне возобновила закупки Турция. Впрочем, их объем - 364 млн кубометров - остается в 6 раз меньше, чем в начале года, и втрое ниже уровней июля-2019.

Общий экспорт «Газпрома» в Европу составил 11,5 млрд кубометров - на 2 млрд меньше, чем в июне, оценивают в «Мониторинге газового рынка» эксперты Центра энергетики «Сколково». В годовом выражении спад достигает 20%.

Российский газ уступает долю норвежскому и сжиженному, поступающему из США и Катара. По итогам второго квартала доля «Газпрома» на рынке ЕС упала до 27,8% - минимума за 20 лет доступной статистики.

В 2018 году «Газпром» занимал 36,6% рынка, в 2008-м - 39%, в начале 2000х - 48%, следует из данных Statista и East European Gas Analysis. В августе ситуация для «Газпрома» начала выправляться: годовые темпы падения экспорта замедлились с 20% до 5%, говорится в «Мониторинге» Сколково.

Одновременно резко выросли цены: на крупнейшем хабе - TTF в Нидерландах - газ с поставкой на следующий день с 50 долларов весной подорожал до 140 долларов за тысячу кубов.

Впрочем, ждать восстановления цен к докризисным уровням выше 200 долларов за тысячу кубометров не приходится, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Европейский газовый рынок тонет в избытке поставок, и закачивать топливо уже практически некуда: ПХГ Европы на 31 июля были заполнены на 85%, а на 31 августа - уже на 92%.

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