Экс-глава Нацбанка: Дни Лукашенко сочтены 14 11.09.2020, 18:47

15,589

Станислав Богданкевич

Его время по сути истекло.

После того, как МВФ отказал Беларуси в выделении 940 млн долларов, трудно будет остановить падение уровня жизни в стране, заявил «БП» бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич.

– МВФ отказал Беларуси в выделении 940 млн долларов для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Эти деньги могли помочь белорусской экономике?

– Конечно, это потеря существенной суммы. У нас проблемы по всем экономическим показателям. Очевидно, что будет продолжаться падение уровня жизни. Мы уже наблюдаем нестабильность валютно-денежной системы.

Действующая власть не в состоянии решить глубинные проблемы экономики. А мировое сообщество (Европа, США, Великобритания) уже не будет оказывать нелегитимной власти в Беларуси поддержки: невиданный беспредел в нашей стране не оставляет шансов получить хоть какую-то помощь.

– Летом Лукашенко говорил, что для страны неприемлемы навязываемые ей МВФ рекомендации ВОЗ. Вы как гражданин, как считаете: принятых белорусскими властями мер по борьбе с коронавирусом было достаточно?

– Меня поразила сама постановка вопроса со стороны Лукашенко: главное – экономика, а не здоровье и жизни белорусов. Это же абсурд. Главное – это жизнь человека, здоровье граждан. Когда он проводил собрания, парад на День Победы, то продемонстрировал наплевательское отношение к своим гражданам.

Он словно не видит, что кроме силовиков, которые его защищают и на штыках, которых он сидит, есть еще и белорусский народ. Лукашенко – человек XX, а возможно и XIX века. Сегодня он представляет не европейскую страну, а дикие африканские джунгли. Как можно делать такие заявления, от которых хоть стой, хоть падай?

Взять ту же медицину: даже академика Мрочека выгнал с поста директора РНПЦ «Кардиология». О чем можно говорить? Заслуженный человек, спасающий людей, уволен только за то, что позволил своим коллегам выйти на улицу (пртеты медиков против насилия - прим. БП). Разве за такое можно увольнять?

Хотя для меня мелочность Лукашенко - не новость. Когда я ушел в отставку в 90-х, он послал Заметалина к ректору экономического университета с установкой запретить брать на работу Богданкевича, не допускать его к студентам. Он что думал, что я с голода умру?

Так же Лукашенко продолжает вести себя сегодня по отношению и к другим: чуть кто-то подумал более самостоятельно – он пытается его репрессировать.

Как показали последние события, белорусы – великолепная, красивая нация, которая ведет себя с достоинством, не крушит магазины при массовых протестах. Все должны радоваться, что в Европе есть такая нация.

И такой человек в силу разных обстоятельств остается здесь у власти…

Ничего, переживем. Считаю, уже заканчиваются дни Лукашенко у власти. Пусть с помощью путинской России он задержится на несколько месяцев, но его время по сути истекло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».