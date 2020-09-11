Медики: Повреждения от COVID-19 можно обратить вспять 2 11.09.2020, 19:09

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Опубликованы результаты новых исследований.

Ранее считалось, что новый коронавирус провоцирует необратимые изменения в дыхательных путях и сердце. Однако последние исследования показали: повреждения тканей легких и сердца, связанные с коронавирусной инфекцией, не остаются у пациентов навсегда, пишет healthinfo.ua. Об этом говорят эксперты Инсбрукского университета, пронаблюдавшие за состоянием нескольких десятков пациентов, перенесших COVID-19.

Повреждения в легких наблюдались на снимках пациентов даже через несколько недель после выписки из больницы. Но все же со временем эти повреждения пропадали. Давно известно, что вирус повреждает клетки в легких, в слизистой оболочке носа, пищевода, сосудов и сердца. По этой причине у инфицированных есть не только респираторные симптомы, но проблемы с пищеварением и кровеносной системой. Чтобы понять, насколько долгосрочны изменения в работе легких, ученые пронаблюдали за 82 пожилыми добровольцами.

В течение 6 месяцев проводились опросы, производились снимки легких. Так, в первые дни после выписки повреждения легких были у 88% пациентов. 50% из них кашляли или жаловались на одышку. У 59% пациентов в сосудах были тромбы, а работа левого предсердия у серьезно нарушилась. Положение дел улучшилось через три месяца - явные повреждения легких фиксировались лишь в 50% случаев, кашель, тромбы и прочие аномалии проявлялись еще реже.

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