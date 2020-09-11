Наша генеральная «уборка» - впереди 6 11.09.2020, 19:13

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На неё мы выйдем дружно, вместе, всей страной.

- Посмотрите, как нас боится дряхлый таракан, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Отменены все массовые мероприятия, которые традиционно проводятся в День города.

Вместо этого бюджетников погонят «пахать» на субботник. Письмо соответствующее и к нам в организацию пришло из Мингорисполкома. Было отправлено в спам как и положено «указивкам» от несуществующей власти.

Наш субботник, наша генеральная уборка - впереди. На нее мы выйдем дружно, вместе, всей страной. И, самое главное, добровольно.

Генеральная репетиция - в воскресенье 13 сентября в 14.00 в центре всех городов страны. Убираем мусор с улиц.

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