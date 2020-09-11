Тройной удар «под дых» системе5
- 11.09.2020, 19:39
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Рассказ бывшего сотрудника МВД.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо экс-сотрудника МВД.
«Уволился из МВД месяц назад, работал в Заводском РУВД, - пишет читатель канала. - Бывшие коллеги новости рассказывают, есть интересные, делюсь.
Первое. Сотрудникам, которые получили травмы во время массовых акций (да, такое бывает, особенно в спальных районах по вечерам), пообещали надбавки. Некоторым даже выплатили. Теперь многие из них просто симулируют эти травмы, благо справку получить не проблема - все свои. Во-первых, не нужно работать, во-вторых, не отгребешь от пацанов на «Ангаре» и «Шабанах». В третьих, отгулы дают. Тройной удар под дых системе.
Второе. Из-за того, что обычные мииционеры массово увольняются или «косят» под любыми предлогами от рейдов в спальники по вечерам, туда отправляли сначала ВВ, а теперь обычных курсантов-молокососов. Эти только грозный вид из-за масок имеют, и то - до первого отпора со стороны людей. Их хватит ненадолго, поверьте. Уже не хватает, поэтому акции на окраинах не трогают - просто нет сил у таракана. Некем трогать».