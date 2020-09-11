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Синоптики: В выходные будет солнечно

  • 11.09.2020, 19:55
Синоптики: В выходные будет солнечно

Температуру обещают выше нормы.

В выходные установится теплая и комфортная погода. Дожди возможны лишь в отдельных районах по северу страны. В целом температурный фон второй декады сентября ожидается на 1−3°С выше климатической нормы. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

В субботу дневные температуры будут комфортными — + 17...23°С. Ночь окажется по-осеннему прохладной — от +5°С до +10°С, местами по республике столбики термометров опустятся до +2…4°С. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидаются туманы, поэтому на дорогах стоит быть предельно внимательными.

13 сентября, в воскресенье, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит +6…12°С, по западу будет до +14°С; а днем +17…24°С, по югу до +26°С.

В понедельник преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Днем местами по северо-востоку усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит +9… 14°С, а днем +17… 24°С, по югу до +26°С.

В целом температурный фон второй декады сентября ожидается на 1−3°С выше климатической нормы (климатическая норма +11…13°С).

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