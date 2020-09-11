В Армении объявили четырехмесячный карантин по всей стране 11.09.2020, 19:57

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За нарушение режима карантина в стране действуют штрафы.

Правительство Армении объявило четырехмесячный карантин по всей стране. Такое решение принято в связи с истечением 11 сентября срока действия режима чрезвычайного положения, введенного 16 марта из-за коронавируса, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Карантин вводится с 11 сентября до 11 января 2021 года.

Он предусматривает запрет на въезд в Армению иностранным гражданам по сухопутным границам, кроме дипломатических работников, водителей грузовиков и близких родственников покойных лиц.

Все въезжающие подлежат медосмотру: в случае выявления коронавирусной инфекции, человека госпитализируют, а если нет, то отправят на двухнедельный карантин.

В стране по-прежнему действует масочный режим, общественные и массовые мероприятия можно проводить с участием не более 60 человек. Организацию и проведение массовых собраний и митингов разрешат при условии соблюдения мер личной защиты и дистанции между участниками в 1,5 метра. Все жители Армении обязаны иметь при себе документы.

За нарушение режима карантина в стране действуют штрафы. За выход на улицу без маски – 10 тысяч драмов (более $20), за нарушение ограничений на массовые мероприятия и нарушение режима изоляции или самоизоляции ввели штрафы в 50-200 тысяч драмов (около $400), за нарушение правил въезда и выезда в зону карантина – от 50 до 70 тысяч драмов ($140).

По данным на 11 сентября, в стране с начала пандемии выявлено более 45,5 тысячи больных коронавирусом, умерли 1 189 человек. За последние сутки выявлено 177 новых случаев.

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