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The Telegraph: Антитела к коронавирусу снижаются всего через месяц

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  • 11.09.2020, 20:34
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The Telegraph: Антитела к коронавирусу снижаются всего через месяц

Это может повлиять на поиск вакцины.

"Антитела к коронавирусу снижаются всего через месяц, утверждается в новом исследовании, и это может стать ударом для надежд мира на поиск вакцины", - сообщает The Telegraph (перевод — inopressa.ru).

"По словам экспертов, понимание иммунной реакции на Covid-19 имеет фундаментальное значение для разработки эффективных методов лечения и профилактической вакцины. И если антитела со временем снижаются, это может означать, что иммунитет, создаваемый потенциальной вакциной, также исчезнет, что сделает ее менее эффективной или потребует повторной иммунизации", - говорится в статье.

"В новом исследовании ученые из Медицинской школы Нанкинского университета в Китае наблюдали за иммунной реакцией на Covid-19 у 19 пациентов со средней тяжестью течения болезни и у 7 тяжелых пациентов с коронавирусом в течение 7 недель с момента начала заболевания. Исследователи обнаружили, что у большинства пациентов вырабатывались антитела против вируса. Но лишь у небольшой части наблюдался мощный уровень нейтрализующей активности антител, а примерно у каждого пятого (20%) не наблюдалось никакого иммунного ответа", - передает издание.

"Исследование, опубликованное в PLOS Pathogens, также показало, что через три-четыре недели после выписки из больницы нейтрализующая активность антител у выздоровевших пациентов значительно снизилась", - констатирует газета.

"Понимание адаптивных реакций, при которых организм вырабатывает антитела, которые специфически связываются с Sars-CoV-2 у пациентов с Covid-19, дает фундаментальную информацию для разработки эффективных методов лечения и профилактических вакцин", - указывают исследователи.

"Предыдущее исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона, показало, что 60% из 96 участников исследования имели "мощный" иммунный ответ на Covid-19 на пике инфекции, но через 3 месяца этот показатель снижался до 17%", - говорится в публикации. (...)

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