Доцент БГУ об участии в акциях протеста: Это мое конституционное право 1 11.09.2020, 21:04

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Если ввести в Google имя Шундалова Максима Борисовича, поисковик выдаст множество ссылок.

Если ввести в Google имя Шундалова Максима Борисовича, поисковик выдаст множество ссылок. Максим Борисович — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физической оптики БГУ. Сегодня его дело разбирал суд Заводского района Минска. Ученого судили по статье 23.34 КоАП РБ («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»), пишет tut.by.

В расписании написано, что дело Максима Шундалова должны начать рассматривать в 11.00. По этой причине, рассказывает доцент, ему пришлось отменить лекцию. Но пусть Максим Борисович и не в университете, студентов рядом с ним сейчас не меньше, чем было бы на занятии: поддержать его в суд пришло около 20 парней и девушек.

— А почему вас не пускают? — интересуется одна из студенток, заметив, что судья Светлана Черепанова задерживается. — Как у нас на парах говорят, если на 15 минут преподаватель опаздывает, можно уходить.

— Так преподаватель пришел, — с улыбкой отвечают ей ребята.

Пока ждем, кандидат физико-математических наук рассказывает, что его задержали вечером 27 августа. Отвезли в Заводское РУВД. В тот вечер в милиции вместе с ним находилось 66 человек. На Максима Борисовича составили протокол и отпустили.

— Видите, как мы за вас горой. Мы за вас! — поддерживает педагога студентка. — Я думала, если нас сюда (в суд. — Прим.) не пустят, какой плакат сделать? Хотела написать: «Не забирайте нашу звезду, не забирайте наше солнце».

— Говорят, что сегодня всем дают штрафы, — пытается поддержать позитивную атмосферу доцент.

Ребята тут же предлагают «задонатить» ему на штраф. Максим Борисович, улыбаясь, отказывается.

— А вы покушали? — продолжает студентка. — А то там (на Окрестина. — Прим.) здоровое питание, которое мы не одобряем.

— Не нужно волноваться, — шутит кандидат наук.

Зал судебных заседаний не вмещает всю группу поддержки Максима Шундалова. Часть ребят остаются ждать его под дверью.

В протоколе, который зачитывает судья, указано, что «27 августа в 20.10 по адресу: Минск, площадь Независимости, 1, вблизи костела» доцент «принял активное участие в группе лиц в митинге с целью публичного выражения своего протеста о порядке проведения выборов», кроме того, «выкрикивал лозунги: „Уходи!“, „Жыве Беларусь!“ и неоднократно предупреждался сотрудниками милиции о прекращении противоправных действий».

Педагог не стал отрицать свою вину и сказал, что с протоколом согласен. Судья Светлана Черепанова отметила, что этот факт не может не вызывать у нее уважения.

— Вам было понятно, что данное мероприятие не санкционировано Мингорисполкомом? — уточнила она у кандидата наук.

— Я считаю, что это мое конституционное право выражать свое мнение по таким важным вопросам, как жизнь нашей страны, — пояснил Максим Шундалов.

— […] Высказывали ли сотрудники милиции требование разойтись? — спросила Светлана Черепанова.

— Разойтись было очень сложно, потому что всех людей окружили сотрудники милиции. Если бы этого не произошло, все бы разошлись, — ответил доцент.

Свидетель по делу Шундалова — сотрудник милиции Абрамович. Показания он должен был давать по скайпу, но связаться с ним не удалось. Судья предложила объявить перерыв и послушать его попозже, или, раз Максим Борисович признал вину, рассмотреть дело без свидетеля. Преподаватель выбрал второй вариант.

— Давайте завершим все сейчас, — сказал Максим Борисович.

Дело, как и предполагал кандидат наук, закончилось штрафом. В цифрах это выглядит так: 20 базовых, или 540 рублей.

Доцента на выходе из зала студенты встречали так, словно он только что поставил им всем автоматы по экзамену.

— Ура! — хлопали ребята.

— Штраф — это лучше, чем сутки, — признался Максим Борисович.

В планах на сегодня у него съездить домой, а потом — в университет.

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