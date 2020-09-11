Завтра в Минске пройдет самый громкий Женский марш4
- 11.09.2020, 21:45
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Сбор в 15:00 на площади Свободы.
Как сообщает Telegram-канал «Баста!», завтра в Минске пройдет самый громкий Женский марш.
«Мы выходим подруга за подругу! Берем фотографии и плакаты в поддержку всех репрессированных белорусок и кричим их имена так громко, как можем, сопровождая любыми звуковыми эффектами!
Максимально приветствуются свистки, дудки, кастрюли и черпаки, колонки.
Пусть на этот раз нас услышат даже те, кто упорно отказывается слышать наши требования:
🔺Остановка насилия и расследование по всем фактам его применения.
🔺Свобода политзаключенным.
🔺Новые честные выборы без Лукашенко.
Приходим ровно к 15:00, чтобы нас сразу было много. Помните, марш - это постоянное движение. Расходимся в 17:30 максимально централизованно.
Вместе мы непобедимы!
Суббота, 12 сентября. Сбор в 15:00. Минск. площадь Свободы», — говорится в обращении организаторов акции.