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Завтра в Минске пройдет самый громкий Женский марш

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  • 11.09.2020, 21:45
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Завтра в Минске пройдет самый громкий Женский марш

Сбор в 15:00 на площади Свободы.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», завтра в Минске пройдет самый громкий Женский марш.

«Мы выходим подруга за подругу! Берем фотографии и плакаты в поддержку всех репрессированных белорусок и кричим их имена так громко, как можем, сопровождая любыми звуковыми эффектами!

Максимально приветствуются свистки, дудки, кастрюли и черпаки, колонки.

Пусть на этот раз нас услышат даже те, кто упорно отказывается слышать наши требования:

🔺Остановка насилия и расследование по всем фактам его применения.

🔺Свобода политзаключенным.

🔺Новые честные выборы без Лукашенко.

Приходим ровно к 15:00, чтобы нас сразу было много. Помните, марш - это постоянное движение. Расходимся в 17:30 максимально централизованно.

Вместе мы непобедимы!

Суббота, 12 сентября. Сбор в 15:00. Минск. площадь Свободы», — говорится в обращении организаторов акции.

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