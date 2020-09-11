Der Spiegel: Навального отравили «более сильной» версией «Новичка» 11 11.09.2020, 21:53

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Алексей Навальный

Это подтвердил глава немецкой разведки.

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили более «сильной» версией «Новичка». По данным немецкой газеты Der Spiegel, об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль на секретном совещании, пишет «Новое время».

Газета подтвердила информацию, ранее распространенную изданием Die Zeit, — о том, что против Навального применили «усовершенствованную» версию «Новичка» и что он должен был умереть в самолете из Томска в Москву.

Также сообщается, что на прошлой неделе Берлин посетила делегация представителей Организации по запрещению химического оружия — им передали образцы проб Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике Шарите.

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