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Посол Украины направил в МИД Беларуси ноту из-за нарушения Венской конвенции

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  • 11.09.2020, 22:01
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Посол Украины направил в МИД Беларуси ноту из-за нарушения Венской конвенции
Сегодня пограничный комитет Беларуси опубликовал видеозапись осмотра машины Кизимы /
Cкриншот из видео

Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим направил белорусскому Министерству иностранных дел ноту из-за нарушения Венской конвенции, пишет «Униан».

Поводом для таких действий посла стал досмотр на белорусской границе его автомобиля, когда Кизим возвращался из Киева в Минск после консультаций в МИД Украины.

Отмечается, что посол предупредил белорусских пограничников о несоответствии их требований Венской конвенции о дипломатических сношениях и заявил, что напишет ноту в МИД Беларуси в случае ее нарушения. Однако это их не остановило.

Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.

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