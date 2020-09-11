Посол Украины направил в МИД Беларуси ноту из-за нарушения Венской конвенции 14 11.09.2020, 22:01

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Сегодня пограничный комитет Беларуси опубликовал видеозапись осмотра машины Кизимы /

Cкриншот из видео

Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим направил белорусскому Министерству иностранных дел ноту из-за нарушения Венской конвенции, пишет «Униан».

Поводом для таких действий посла стал досмотр на белорусской границе его автомобиля, когда Кизим возвращался из Киева в Минск после консультаций в МИД Украины.

Отмечается, что посол предупредил белорусских пограничников о несоответствии их требований Венской конвенции о дипломатических сношениях и заявил, что напишет ноту в МИД Беларуси в случае ее нарушения. Однако это их не остановило.

Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.

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