Посол Украины направил в МИД Беларуси ноту из-за нарушения Венской конвенции

Посол Украины направил в МИД Беларуси ноту из-за нарушения Венской конвенции14
- 11.09.2020, 22:01
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Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим направил белорусскому Министерству иностранных дел ноту из-за нарушения Венской конвенции, пишет «Униан».
Поводом для таких действий посла стал досмотр на белорусской границе его автомобиля, когда Кизим возвращался из Киева в Минск после консультаций в МИД Украины.
Отмечается, что посол предупредил белорусских пограничников о несоответствии их требований Венской конвенции о дипломатических сношениях и заявил, что напишет ноту в МИД Беларуси в случае ее нарушения. Однако это их не остановило.
Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.