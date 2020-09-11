Редакция The New York Times: Поддержим отважных протестующих Беларуси 6 11.09.2020, 22:19

6,489

Белорусы решительно заявили, что с них хватит Лукашенко, его лжи и фальшивых выборов.

"Длящееся месяц подавление мирных протестов против явно сфальфисицированных выборов в Беларуси является оскорблением для всех, кто дорожит демократией и элементарной справедливостью. Вопрос в том, как на это ответить", - пишет The New York Times (перевод — inopressa.ru) в редакционной статье.

"Лукашенко сначала пытался подавить протесты с помощью основного инструмента диктатора, насилия, отправив свою полицию и секретные службы для избиения и задержания тысяч демонстрантов. Но, как он должен был знать, это только раздуло пламя, в результате чего на улицы вышли сотни тысяч человек. Теперь Лукашенко начал насильственно изгонять лидеров протестов в соседние страны", - пишет редакция, напоминая, что в советское время (...) "диссидентов, которые были слишком известны, чтобы избивать их или арестовывать, часто высылали на Запад, где их можно было изображать как агентов врага. Президент России Владимир Путин, выпускник политической полиции КГБ, продемонстрировал особенно жестокий вариант этого гамбита со своим политическим заклятым врагом Алексеем Навальным, которого отравили и отправили на лечение за границу, после чего кремлевские приспешники предположили, что яд был введен в Германии".

"Именно простота протестов делает их такими убедительными и достойными поддержки. После четверти века отсутствия права голоса в том, как ими управляют, белорусы заявили, что с них хватит Лукашенко, его лжи и фальшивых выборов".

- Протестующие не обращались за поддержкой к ЕС, НАТО или США, - подчеркивает издание.

"Однако для Лукашенко, и даже еще больше для Путина, идея позволить людям выбирать свое правительство является анафемой. В видении Путина Россия, Украина и Беларусь были ядром советской империи, и из группы уже вышла одна республика. Свободные и демократические выборы в Беларуси не только рискуют принести правительство с другими идеями, но и могут вдохновить россиян последовать их примеру. Одной из возможных причин отравления Навального была его публичная симпатия к белорусским демонстрантам", - предполагает газета.

"Роль Запада - роль правительств, правозащитных организаций и общественности в социальных сетях - заключается в том, чтобы продемонстрировать многим отважным людям, которые отдали свои голоса за Светлану Тихановскую и которые выдержали избиения и аресты, просто требуя их подсчета, что свободные люди повсюду на их стороне и поддерживают их требование о новых выборах, освобождении всех задержанных и возвращении лидеров оппозиции, которых вынудили отправиться в изгнание. Этот месседж должен быть подчеркнут серьезными персональными санкциями - замораживанием счетов в иностранных банках, запретами на поездки и тому подобное - против приближенных Лукашенко и тех, кто фальсифицировал результаты выборов, а затем жестоко обращался с теми, кто осмеливался протестовать", - резюмирует The New York Times.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».