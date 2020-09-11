Демонстрант, которого переехали автозаком, стал фигурантом уголовного дела 15 11.09.2020, 22:26

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фото: nn.by

Егор Сугойдь стоит в очереди на операцию по удалению опухолей в голове.

Мужчину, который в первый вечер протестов после выборов вскочил на бампер автозака, а потом не удержался и упал под колеса, после выписки из больницы задержали и поместили в СИЗО №1, пишет «Радыё Свобода».

Егор Сугойдь попал на фото и видео вечером 9 августа, когда, как и многие, вышел на акцию протеста. В какой-то момент группа демонстрантов попыталась заблокировать автозак, который ехал к стеле, но водитель, набирая скорость, помчался прямо на толпу. Один из протестующих вскочил на бампер машины и какое-то время ехал в таком положении, но потом не удержался и упал под колеса. Ходили слухи, что автозак переехал его насмерть.

фото: nn.by

На днях пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова написала, что он «живой и здоровый», а «в больницу попал в пьяном виде».

Оказалось, что на днях Егора арестовали сотрудники МВД и ГУБОПиК и сейчас он один из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках.

Его дядя Вадим Сугойдь рассказал:

— В голове две гематомы, фактически это опухоли, которые надо удалять. Врачи так и сказали: надо делать операцию. Поставили на очередь, оформили больничный и на какое-то время отпустили домой. Но в понедельник пришла милиция: устроили обыск, забрали жесткий диск с компьютера. Ну и его самого, конечно, забрали. Теперь вот сидит на Володарского. При том, что человек больной, опухоли угрожают мозгу!

У него сильное сотрясение мозга, порвана барабанная перепонка правым ухом не слышит. Также повреждены шейные позвонки, которые держат череп. И сломано шесть ребер. Что касается ноги, не жаловался. Я к нему приезжал, так он, по крайней мере, ходил нормально, не хромал. Что сразу бросается в глаза, так это просто невероятно огромные шишки на лбу. Видимо, падал головой и грудью, раз ребра выломаны.

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