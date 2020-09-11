Завтра во время Женского марша будет отличная погода
- 11.09.2020, 22:32
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В выходные будет солнечно и тепло.
Завтра в Минске пройдет самый громкий Женский марш.
Как сообщают синоптики, во время Марша будет отличная погода.
12 сентября погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер ночью слабый, днем южный от слабого до умеренного.
Температура воздуха ночью +5..+10°С, местами она составит +2..+4°С, днем +17..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.