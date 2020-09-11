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Адриан Зандберг: Мы с восхищением смотрим на то, что происходит в Беларуси

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  • 11.09.2020, 22:55
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Адриан Зандберг: Мы с восхищением смотрим на то, что происходит в Беларуси

Белорусское рабочее движение сейчас — феномен!

«С большим восхищением смотрим на то, что происходит в Беларуси, особенно с рабочим движением - это феномен. Мы можем многому научиться у белорусов», - сказал один из лидеров партии «Razem» Адриан Зандберг, комментируя для «Радыё Рацыя» недавние события в Беларуси:

- Мы можем не только помогать, но и наблюдать и учиться. Эта мобилизация впечатляет. Это что-то новое и важное в возможности мобилизации рабочих в мире, которые сейчас общаются через мобильные телефоны, через Интернет. Это выглядит совершенно иначе, чем 15-20 лет назад. Я смотрю на это с большим интересом и удивлением. Это феномен! То, что сейчас происходит с белорусским рабочим движением, может многому научить.

Адриан Зандберг сказал, что в польском Сейме большинство политических сил поддерживает стремление белорусов к свободе, а левые силы поддерживают меры, принятые польским правительством для помощи пострадавшим в Беларуси во время протестов.

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