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В Варшаве потребуют освободить белорусских политзаключенных

  • 12.09.2020, 8:25
  • 5,011
В Варшаве потребуют освободить белорусских политзаключенных

Акция cолидарности пройдет 12 сентября.

В столице Польши Варшаве 12 сентября пройдет акция «Свабоду палітвязням!» с требованием освободить белорусских политзаключенных.

Митинг начнется в 16:00 по адресу Новый Свят 63 (Nowy Świat Muzyki).

Организаторами акции выступают «Хартия-97», «Белорусский молодежный хаб» и варшавский Chopin Salon в Доме музыки Nowy Swiat Muzyki.

«Протест в Беларуси продолжается. Также продолжаются и репрессии. В выборный период, с 4 по 11 августа, власти Беларуси задержали несколько тысяч людей, из которых 872 человека получили наказание в виде административного ареста (в общей сложности арестованные получили 11671 сутки ареста). На этом задержания не прекратились, каждый день с улиц разных городов Беларуси исчезают люди - их крадут неизвестные в черных масках.

На данный момент за решеткой находятся 58 задержанных, признанных политическими заключенными. Это кандидаты в президенты и члены их команд, политики, блогеры и активисты.

В эту субботу приходи на акцию солидарности с политическими заключенными под Новы Свят 63. Беларусам нужна твоя поддержка в борьбе за свою свободу.

Мы не забудем и не простим! Жыве Беларусь!» — говорится в заявлении организаторов.

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