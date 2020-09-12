Жозеп Боррель: ЕС готов расширить санкции против режима Лукашенко 12.09.2020, 8:15

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Жозеп Боррель

Фото: dpa

Глава европейской дипломатии потребовал освободить всех белорусских политзаключенных.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза выступил против эскалации властью насилия и запугивания в отношении граждан Беларуси, сообщает interfax.ru.

"ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов, и готов принимать дальнейшие ограничительные меры в случаях необходимости", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в пятницу в Брюсселе.

"Европейский союз выражает сожаление по поводу все более открытого пренебрежения верховенством закона в Беларуси, в частности, эскалации насилия и принудительного изгнания членов Координационного совета в нарушение внутреннего законодательства страны и ее международных обязательств", - сказано в документе.

В нем отмечается, что все члены президиума Координационного совета, кроме лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, арестованы или вынуждены покинуть страну. Незаконно задержаны Максим Знак, Мария Колесникова, Сергей Дылевский, Лилия Власова. Ранее Павел Латушко и Ольга Ковалькова были вынуждены покинуть страну.

"Гражданское общество и участники дискуссий о будущем Беларуси, в том числе члены Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия. Поэтому ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных лиц, включая политических заключенных, и обеспечить, чтобы такие незаконные действия не продолжались и не повторялись", - подчеркивается в заявлении от имени Евросоюза.

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