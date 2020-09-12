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Экс-президент Украины: Лукашенко стал слишком тяжелой ношей для Путина

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  • 12.09.2020, 8:58
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Экс-президент Украины: Лукашенко стал слишком тяжелой ношей для Путина
Фото: Феликс Розенштейн / gordonua.com

Кремлю невыгодна поддержка диктатуры в Беларуси.

Президент России Владимир Путин не хочет брать на себя такую тяжелую ношу, как Лукашенко, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

“Я думаю, что если брать Путина и Лукашенко, Путин не хочет взять на себя такую тяжелую ношу, как Лукашенко. Потому что диктатура, которая есть в Беларуси, – она уже превзошла все реальные и нереальные возможности. Поэтому он, конечно, не хотел бы, я так думаю, и согласен в этом случае со всеми... не хотел бы, чтобы Лукашенко обременял его, вернее, был грузом. Еще одним грузом для Путина”, – сказал Кравчук.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Главные требования протестующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых президентских выборов.

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