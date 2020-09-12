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Министр иностранных дел Латвии поддержал Светлану Алексиевич

  • 12.09.2020, 9:22
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Министр иностранных дел Латвии поддержал Светлану Алексиевич

Глава МИД позвонил Нобелевскому лауреату.

Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс 11 сентября позвонил белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлане Алексиевич и выразил «полную поддержку Латвией белорусского общества в его стремлении к политическим правам и свободам», сообщает «Радыё Свабода».

«Мы беспокоимся о безопасности госпожи Алексиевич и продолжим ее поддерживать», — написал Ринкевичс на своей странице в Твиттере.

Европейские дипломаты посещали писательницу 9 и 10 сентября после того, как в ее квартиру звонили неизвестные.

Алексиевич - единственный из семи членов президиума Координационного совета, кто не находится в заключении или не выслан принудительно из страны.

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