Министр иностранных дел Латвии поддержал Светлану Алексиевич 12.09.2020, 9:22

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Глава МИД позвонил Нобелевскому лауреату.

Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс 11 сентября позвонил белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлане Алексиевич и выразил «полную поддержку Латвией белорусского общества в его стремлении к политическим правам и свободам», сообщает «Радыё Свабода».

«Мы беспокоимся о безопасности госпожи Алексиевич и продолжим ее поддерживать», — написал Ринкевичс на своей странице в Твиттере.

Европейские дипломаты посещали писательницу 9 и 10 сентября после того, как в ее квартиру звонили неизвестные.

Алексиевич - единственный из семи членов президиума Координационного совета, кто не находится в заключении или не выслан принудительно из страны.

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