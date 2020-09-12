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«Бедная милиция провозилась с этим резонансным «правонарушением» ну очень долго»

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  • 12.09.2020, 10:14
  • 5,443
«Бедная милиция провозилась с этим резонансным «правонарушением» ну очень долго»
Фото: tut.by

Как белорусы партизанят у себя на районах.

Бедные милиционеры провозились с этим резонансным правонарушением ну очень долго. Однако этот человек настаивал на соблюдении всех процессуальных норм, не забывая засыпать сотрудников уместными и не очень вопросами - телеграм-канал "Баста!" рассказал историю о еще одном методе партизанской борьбы белорусов

"Друзья, сегодня один человек "исполнил" свой гражданский долг. - делится читатель канала. - В одном из многочисленных подъездов нашей родины была маленькая, но очень оскорбляющая, так называемого президента, надпись. Этот человек не мог остаться в стороне и вызвал ментов, но заранее убедившись в том, что нет видеокамер и вычислить нарушителя просто нереально. Наряд прибыл оперативно и думал быстро уехать, ведь у них время сейчас очень сложное и каждые доблестный работник карательных органов на счету.

Однако этот человек настаивал на соблюдении всех процессуальных норм, не забывая засыпать сотрудников уместными и не очень вопросами. Бедные менты провозились с этим резонансным правонарушением ну очень долго. Так вот, я надеюсь, что наши порядочные граждане возьмут это себе на заметку и будут сообщать о каждой нехорошей надписи во дворе либо подъезде, а наша милиция будет оперативно реагировать на преступления".

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