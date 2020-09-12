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Жена шахтера: Мой муж в стачке и я горжусь им

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  • 12.09.2020, 10:44
  • 1,064
Жена шахтера: Мой муж в стачке и я горжусь им
ФОТО: LIDER-PRESS.BY

Деньги уходят на третий план, когда нужно защищать Родину.

Телеграм-канал "Беларусь бастует!" опубликовал эмоциональное высказывание супруги бастующего шахтера "Беларуськалия".

"Я жена шахтера, - пишет участница одного из протестных чатов "Беларуськалия". - Именно шахтера, машиниста горной выемочной машины, забойная группа.

Про зарплату высокую даже и говорить не буду, это все знают. Каждый месяц кредиты порядка 2000 бел. рублей.

Мой муж в стачке с 19.08. И я горжусь им! Стараюсь поддерживать его во всем.

Ведь все те блага, которые можно измерить деньгами, уходят на третий план, когда Родина и люди в опасности. Давайте держаться вместе, только вместе мы победим!"

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