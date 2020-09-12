Экономист: Властям Беларуси придется объявить дефолт 12.09.2020, 10:56

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Выплачивать внешний долг луканомика неспособна.

Что будет с курсом валют, зарплатами и пенсиями, как наша страна намерена покрывать долговые обязательства, как на экономике могут отразиться санкции и какие риски могут ждать белорусский бизнес, Intex-press попробовала спрогнозировать при помощи белорусских экспертов.

Лев Марголин, эксперт-экономист:

– Белорусскую экономику ждет плачевное состояние, если нынешняя власть удержится еще даже на полгода. Судите сами. Инвестиции в страну и так не шли, а сейчас вкладывать деньги в белорусскую экономику в условиях, когда президент утратил внутреннюю легитимность, решиться может только «самоубийца». А без инвестиций экономика будет только затухать.

Поствыборное состояние неопределенности окажет влияние и на банковский сектор.

Прежде всего, снизятся возможности заимствования на международных рынках. Понятно, это, может быть, нигде не будет оформлено какими-то формальными решениями, но заимствования станут для нашей страны настолько дорогими, что вряд ли мы это потянем.

Поэтому повторюсь, все зависит от того, как долго сложившаяся в стране политическая ситуация продлится.

Что же касается курса белорусского рубля, то он, однозначно, будет падать. Может быть, не очень быстро, если Национальный банк не поддастся давлению исполнительной власти и не включит печатный станок. А это зависит от того, насколько государство сможет обеспечить бюджетную сферу, пенсионную систему.

Еще одна проблема для нашей республики – это долговые обязательства. Ожидать от России чего-нибудь большего, чем уже озвученный миллиард рефинансирования, похоже, не приходится. Да и что такое рефинансирование? Это просто Россия переложит деньги из одного кармана в другой, в Беларуси мы их даже не увидим. На другие вливания Россия не пойдет, она же прекрасно понимает состояние белорусской экономики и чем это все может закончиться. О возможности и дороговизне других заимствований на международном рынке я уже упоминал. Отсюда, не исключено, что мы можем подойти к преддефолтному состоянию и даже к дефолту по нашим долговым обязательствам. Не сможем своевременно обслуживать наши долги — выплачивать проценты по ним и погашать основную сумму долга, придется объявить дефолт.

В ухудшении экономического положения свою роль могут сыграть и санкции. Я не думаю, что будут вводиться какие-то секторальные санкции на всю экономику, но даже точечные, персональные санкции окажут негативное влияние на внешних инвесторов. А нет инвестиций – нет развития.

Тяжелые времена ожидают и бизнес. Мелкий бизнес столкнется с проблемой обнищания народа и, соответственно, снижения потребления услуг этого бизнеса. А для крупного бизнеса отсутствие международных инвестиций и западных технологий чревато устареванием продукции и сужением рынков сбыта. Опять-таки, это не вопрос одного-двух месяцев, но, я думаю, что в течение полугода и мы, и бизнес это все ощутим, если ситуация не поменяется. Но если ситуация изменится и появится какая-то определенность, то, соответственно, сразу появятся новые возможности сотрудничества и с частными инвесторами, с внутренними и с международными финансовыми институтами. И ситуация в экономике может достаточно быстро выправиться.

Леонид Злотников, ученый-экономист, аналитик, общественный деятель:

— Без смены экономической модели Беларусь ничего хорошего не ждет. Социализм пробовали строить в Советском Союзе, а потом решили его еще раз поэкспериментировать в Беларуси, и, как и ожидалось, получилось полное фиаско. Мы движемся к тому же концу, к которому пришел когда-то Советский Союз.

Еще до выборов президента Республики Беларусь в экономике Беларуси начали усиливаться негативные тенденции. Закончившийся в прошлом году налоговый маневр в России привел к потере Беларусью в этом году около $900 млн. То есть в этом году республика впервые осталась без существенных российских субсидий, которые были до сих пор в течение почти 30 лет. А поствыборные события лишь усилили неблагоприятные процессы в экономике.

Уже в начале этого года ожидалось, что будет большой дефицит бюджета, около 6,5%. И этот дефицит не результат влияния выборов, это результат влияния долгосрочных процессов. Это вина тех, кто создал белорусскую экономическую систему.

Понятно, что в этом году будет сложно рассчитываться и по долгам. Конечно, можно по-разному долги покрывать, можно взять и все раздать, тогда уровень жизни должен сократиться раз в пять. В прошлом году, когда разрабатывался действующий и перспективный бюджеты, было ясно, что мы сможем долги отдать только если обратно возьмем в долг. И оценивалась ситуация следующим образом. Чтобы отдать 100% долга, 80% старого долга нужно взять в новый долг. Ну а 20% мы собирались наскрести самостоятельно. Но государственный долг — это еще не все, есть еще долг страны — это валовой местный долг. Долг государства примерно $17–18 млрд, а долг страны составляет $40–41 млрд, почему-то все обсуждают только государственный долг, а надо смотреть в целом.

Отсутствие нормальной экономической модели в Беларуси сильно сказывается и на развитии бизнеса. В нашей Конституции написано, что «государство направляет экономическую деятельность всех субъектов, которые работают на благо всех, то есть на благо общества, всего народа». И это — дикая запись, это — популизм. В России, например, в Конституции такого нет, чтобы государство направляло деятельность бизнеса на благо всех. И вообще, таких записей в Конституции нет почти ни в одной стране, потому что это нелепо.

Надо менять Конституцию, надо делать так, как во всех цивилизованных странах, бизнес — это то, что развивает экономику. Ведь бизнес принимает решение, что производить, сколько и по какой цене ему это выгодно делать. Бизнес рискует своими деньгами и всегда будет стараться сработать с прибылью, главное — ему не мешать.

Государство провело модернизацию, чем закончилось? Все проели, а отдачи нет. А все почему? Потому что не бизнес принимал решение, не бизнес рисковал своим капиталом, а теперь все население отвечает за то, что чиновники плохо управляли экономикой. А они не могут по-другому управлять, при всем желании, потому что это сложная вещь.

Мы должны дать свободу бизнесу, мы должны дать свободу капиталу, потому что без этого не будет экономики, не будет богатства. И страдает в первую очередь простой народ, как раз тот народ, который поддерживал Лукашенко в самом начале, когда он приходил к власти с помощью своего популизма.

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