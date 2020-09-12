закрыть
12 сентября 2020, суббота, 11:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экономист: Властям Беларуси придется объявить дефолт

  • 12.09.2020, 10:56
  • 1,032
Экономист: Властям Беларуси придется объявить дефолт

Выплачивать внешний долг луканомика неспособна.

Что будет с курсом валют, зарплатами и пенсиями, как наша страна намерена покрывать долговые обязательства, как на экономике могут отразиться санкции и какие риски могут ждать белорусский бизнес, Intex-press попробовала спрогнозировать при помощи белорусских экспертов.

Лев Марголин, эксперт-экономист:

– Белорусскую экономику ждет плачевное состояние, если нынешняя власть удержится еще даже на полгода. Судите сами. Инвестиции в страну и так не шли, а сейчас вкладывать деньги в белорусскую экономику в условиях, когда президент утратил внутреннюю легитимность, решиться может только «самоубийца». А без инвестиций экономика будет только затухать.

Поствыборное состояние неопределенности окажет влияние и на банковский сектор.

Прежде всего, снизятся возможности заимствования на международных рынках. Понятно, это, может быть, нигде не будет оформлено какими-то формальными решениями, но заимствования станут для нашей страны настолько дорогими, что вряд ли мы это потянем.

Поэтому повторюсь, все зависит от того, как долго сложившаяся в стране политическая ситуация продлится.

Что же касается курса белорусского рубля, то он, однозначно, будет падать. Может быть, не очень быстро, если Национальный банк не поддастся давлению исполнительной власти и не включит печатный станок. А это зависит от того, насколько государство сможет обеспечить бюджетную сферу, пенсионную систему.

Еще одна проблема для нашей республики – это долговые обязательства. Ожидать от России чего-нибудь большего, чем уже озвученный миллиард рефинансирования, похоже, не приходится. Да и что такое рефинансирование? Это просто Россия переложит деньги из одного кармана в другой, в Беларуси мы их даже не увидим. На другие вливания Россия не пойдет, она же прекрасно понимает состояние белорусской экономики и чем это все может закончиться. О возможности и дороговизне других заимствований на международном рынке я уже упоминал. Отсюда, не исключено, что мы можем подойти к преддефолтному состоянию и даже к дефолту по нашим долговым обязательствам. Не сможем своевременно обслуживать наши долги — выплачивать проценты по ним и погашать основную сумму долга, придется объявить дефолт.

В ухудшении экономического положения свою роль могут сыграть и санкции. Я не думаю, что будут вводиться какие-то секторальные санкции на всю экономику, но даже точечные, персональные санкции окажут негативное влияние на внешних инвесторов. А нет инвестиций – нет развития.

Тяжелые времена ожидают и бизнес. Мелкий бизнес столкнется с проблемой обнищания народа и, соответственно, снижения потребления услуг этого бизнеса. А для крупного бизнеса отсутствие международных инвестиций и западных технологий чревато устареванием продукции и сужением рынков сбыта. Опять-таки, это не вопрос одного-двух месяцев, но, я думаю, что в течение полугода и мы, и бизнес это все ощутим, если ситуация не поменяется. Но если ситуация изменится и появится какая-то определенность, то, соответственно, сразу появятся новые возможности сотрудничества и с частными инвесторами, с внутренними и с международными финансовыми институтами. И ситуация в экономике может достаточно быстро выправиться.

Леонид Злотников, ученый-экономист, аналитик, общественный деятель:

— Без смены экономической модели Беларусь ничего хорошего не ждет. Социализм пробовали строить в Советском Союзе, а потом решили его еще раз поэкспериментировать в Беларуси, и, как и ожидалось, получилось полное фиаско. Мы движемся к тому же концу, к которому пришел когда-то Советский Союз.

Еще до выборов президента Республики Беларусь в экономике Беларуси начали усиливаться негативные тенденции. Закончившийся в прошлом году налоговый маневр в России привел к потере Беларусью в этом году около $900 млн. То есть в этом году республика впервые осталась без существенных российских субсидий, которые были до сих пор в течение почти 30 лет. А поствыборные события лишь усилили неблагоприятные процессы в экономике.

Уже в начале этого года ожидалось, что будет большой дефицит бюджета, около 6,5%. И этот дефицит не результат влияния выборов, это результат влияния долгосрочных процессов. Это вина тех, кто создал белорусскую экономическую систему.

Понятно, что в этом году будет сложно рассчитываться и по долгам. Конечно, можно по-разному долги покрывать, можно взять и все раздать, тогда уровень жизни должен сократиться раз в пять. В прошлом году, когда разрабатывался действующий и перспективный бюджеты, было ясно, что мы сможем долги отдать только если обратно возьмем в долг. И оценивалась ситуация следующим образом. Чтобы отдать 100% долга, 80% старого долга нужно взять в новый долг. Ну а 20% мы собирались наскрести самостоятельно. Но государственный долг — это еще не все, есть еще долг страны — это валовой местный долг. Долг государства примерно $17–18 млрд, а долг страны составляет $40–41 млрд, почему-то все обсуждают только государственный долг, а надо смотреть в целом.

Отсутствие нормальной экономической модели в Беларуси сильно сказывается и на развитии бизнеса. В нашей Конституции написано, что «государство направляет экономическую деятельность всех субъектов, которые работают на благо всех, то есть на благо общества, всего народа». И это — дикая запись, это — популизм. В России, например, в Конституции такого нет, чтобы государство направляло деятельность бизнеса на благо всех. И вообще, таких записей в Конституции нет почти ни в одной стране, потому что это нелепо.

Надо менять Конституцию, надо делать так, как во всех цивилизованных странах, бизнес — это то, что развивает экономику. Ведь бизнес принимает решение, что производить, сколько и по какой цене ему это выгодно делать. Бизнес рискует своими деньгами и всегда будет стараться сработать с прибылью, главное — ему не мешать.

Государство провело модернизацию, чем закончилось? Все проели, а отдачи нет. А все почему? Потому что не бизнес принимал решение, не бизнес рисковал своим капиталом, а теперь все население отвечает за то, что чиновники плохо управляли экономикой. А они не могут по-другому управлять, при всем желании, потому что это сложная вещь.

Мы должны дать свободу бизнесу, мы должны дать свободу капиталу, потому что без этого не будет экономики, не будет богатства. И страдает в первую очередь простой народ, как раз тот народ, который поддерживал Лукашенко в самом начале, когда он приходил к власти с помощью своего популизма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич