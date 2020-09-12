Что происходит с валютой в Беларуси? 2 12.09.2020, 11:44

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Прогноз курса рубля на следующую неделю.

Курс доллара на БВФБ может снизиться примерно на 2-3%, в то время как курсы евро и российского рубля опустятся в большей степени. На открытии торгов в понедельник 14 сентября доллар может подешеветь на доли процента, пишет на сайте «Белрынок» экономист Владимир Тарасов.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе, как и ожидалось, снизился, хотя и довольно умеренно: на 1,3% – до 2,5992 рубля за доллар.

Аналогичный курс евро опустился на 1,4% и составил 11 сентября 3,0785 рубля за евро.

А средневзвешенный курс российского рубля уменьшился на 1,1% – до 3,4708 белорусских рубля за 100 российских.

Объем торгов иностранными валютами на БВФБ в среднем за день на прошедшей неделе сократился до 112,6 млн. рублей со 146,5 млн. рублей на предшествовавшей неделе. При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля опустилась на 1,2%.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Таким образом, предложение валюты на бирже существенно превышает спрос на нее, то есть распродажа валюты продолжается. В то же время, объемы торгов на бирже остаются намного (примерно в 3 раза) ниже объемов во второй половине августа, когда наблюдался ажиотажный спрос на иностранную валюту. То есть, население и предприятия пока не начали массовый сброс валюты, а придерживают ее.

При этом Национальный банк поддерживал дефицит рублевой ликвидности в банковской системе РБ. На аукционе по предоставлению банкам кредитов сроком на 7 дней, проведенном 10 сентября, он предоставил банкам всего 1,029 млрд. рублей, хотя спрос составлял 2,196 млрд. рублей. При этом средневзвешенная ставка по предоставленным кредитам составила 23,49%.

Проблемы с рублями затрагивают все большее количество банков. Страдает даже крупнейший государственный банк страны – Беларусбанк. С 10 сентября он приостановил выдачу льготных кредитов на строительство или реконструкцию жилья по указу президента РБ №240.

Впрочем, проблемы с ликвидностью вскоре могут быть устранены, так как после 15 сентября Нацбанк должен возобновить предоставление банкам рублевых кредитов сроком на день, прекращенное с 24 августа.

14 сентября должна состояться личная встреча президентов РБ и РФ, на которой они будут обсуждать вопросы, связанные с политическим кризисом в РБ. Принято считать, что этот кризис ослабил позиции Александра Лукашенко, и он теперь может пойти на уступки по вопросу более глубокой интеграции с Россией. Однако сам он, похоже, считает наоборот – на уступки должна пойти Россия, чтобы не потерять влияние на Беларусь. По крайней мере, 8 сентября в интервью ведущим российским СМИ он заявил, что в настоящее время невозможно реализовать ту интеграцию, которая была заложена в Союзном договоре, подписанным им еще с Борисом Ельциным.

Более того, он повторил свои традиционные требования к интеграции: она должна осуществляться на основе равноправия, и перед тем, как создавать что-то новое, надо задействовать то, что есть. В принципе, сейчас действительно не лучший момент для углубления интеграции РБ и РФ, так как это может быть воспринято как поглощение Россией Беларуси, что вызовет новую волну волнений в РБ и может привести к принятию новых санкций со стороны западных стран в отношении РБ и РФ.

Так что реально можно рассчитывать на то, что российская сторона примет дополнительные меры финансовой поддержки Беларуси, президенты договорятся о парочке каких-то конкретных проектов, и этим новый этап интеграции закончится. Россия уже пытается помочь. Премьер РФ Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов звонили в российские государственные банки с просьбой обеспечить доступ к средствам в российских рублях для их дочерних банков в Беларуси.

В то же время, 10 сентября официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что Беларусь не получит кредит на преодоление последствий эпидемии, так как она не принимает меры по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Теоретически Беларусь могла получить до 900 млн. долларов.

В целом ситуация с финансами в Беларуси нормализуется, хотя благополучной ее не назовешь. В августе золотовалютные резервы страны сократились на 1,4 млрд. долларов – до 7,5 млрд. долларов. При этом правительство и Нацбанк исполнили свои внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на 351,7 млн. долларов. Физические лица приобрели валюты в чистом выражении на 622,2 млн. долларов, а юридические лица – резиденты РБ – на 651,5 млн. долларов.

Потери валюты оказались весьма впечатляющими, однако ситуация, судя по торгам валютами на БВФБ, уже кардинально изменилась, и Нацбанк покупает валюту на бирже. Этот процесс должен продолжаться, так как население и предприятия приобретали валюту, в основном, за счет средств на текущие нужды, и теперь им нужны рубли. Более того, в ближайшее время предложение валюты может вырасти в еще большей степени, так как предприятия будут продавать валюту, чтобы получить рубли для уплаты налогов.

Поэтому на текущей неделе можно ожидать, что стоимость валютной корзины снизится больше, чем на прошлой, то есть примерно на 2-3%.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Валютный рынок форекс на прошедшей неделе лихорадило. Курс евро вначале опускался ниже 1,18 доллара, так как появились слухи о том, что Европейский Центробанк собирается принять шаги по ослаблению европейской валюты. Но слухи не оправдались, а глава ЕЦБ Кристин Лагард 10 сентября только отметила, что банк должен внимательно следить за тем, в какой степени укрепление евро оказывает отрицательное давление на цены. После этого курс евро поднимался до 1,19 доллара, хотя потом скорректировался вниз. Дела в ЕС идут далеко не блестяще, что говорит не в пользу европейской валюты.

Евро никак не может определиться с тем, куда ему двигаться дальше. Не могут понять это и эксперты. Так, валютные стратеги Citi считают возможным снижение курса евро до 1,15 доллара, а стратег Societe Generale FX Кит Джакс не исключает подъем курса до 1,25-1,35 доллара за евро под действием спекулятивных факторов.

Действия спекулянтов сложно предсказать, поэтому можно ожидать попытки новой коррекции курса евро (примерно на 0,5%), чему будет способствовать увеличение количества заболевших в ЕС. В целом в ближайшие дни курс будет находиться, по-видимому, в интервале 1,18-1,19 доллара.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Столь же неопределенная ситуация сложилась и с курсом российского рубля на Московской бирже. В начале прошедшей недели доллар подорожал свыше 76 рублей после того, как канцлер Германии Ангела Меркель вдруг изменила свое отношение к строительству газопровода «Северный поток 2». Ранее она его защищала, а теперь вдруг заявила, что решение об этом является делом Европы, а не Германии. Свое мнение она изменила под влиянием дела о предполагаемом отравлении Алексея Навального. Немецкие специалисты подозревают, что он был отравлен в России, а российские специалисты считают, что для такого предположения нет оснований.

Заявление канцлера и привело к скачку курса доллара на Московской бирже. Однако после этого на ней появились крупные продавцы валюты, и курс доллара пошел вниз. В конце недели доллар стоил около 75 рублей.

Кроме угрозы новых санкций на рубль давит падение цен на нефть. Саудовская Аравия продолжила снижать цены на свою нефть, а в США возобновился рост запасов нефти. В результате цены на нефть марки brent на прошлой неделе опустились ниже 40 долларов за баррель.

18 сентября состоится очередное заседание Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. Эксперты ожидают, что она будет сохранена на уровне 4% годовых, хотя глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что по-прежнему видит некоторое пространство для снижения ставки. Но спешить с этим нет особого смысла в связи с неопределенностью ситуации в мировой и российской экономиках.

Заседание ЦБ вряд ли окажет влияние на курс рубля. Но можно ожидать продолжения истории с бесконечными санкциями, что приведет к росту курса доллара на Московской бирже на 0,5-1%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ снизится на 2-3%, в то время как курсы евро и российского рубля упадут в немного большей степени. Не исключены резкие колебания курсов валют.

Прогноз на понедельник 14 сентября

Во второй половине пятницы 11 сентября курс доллара на Московской бирже менялся в незначительных пределах, но вырос в конечном итоге примерно на 0,2% – до 75,05 рубля за доллар.

А на рынке форекс курс евро опустился примерно на 0,2% – до 1,18457 доллара за евро.

Исходя из этих изменений, можно ожидать, что в понедельник 14 сентября курс доллара на открытии торгов на БВФБ снизится на доли процента, но в меньшей степени, чем курсы евро и российского рубля.

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