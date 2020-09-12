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Белорусы, попросившие политического убежища, переночевали в посольстве Швеции

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  • 12.09.2020, 11:55
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Белорусы, попросившие политического убежища, переночевали в посольстве Швеции
Фото: tut.by

Их накормили и напоили кофе.

Жители Витебска отец и сын, 47-летний Виталий и 29-летний Владислав Кузнечики, до сих пор находятся на территории посольства Швеции в Минске. Там они переночевали и позавтракали. С белорусами пообщались представители дипмиссии. Скоро по их делу будет принято решение, сообщает телеграм-канал nexta_live.

Сотрудники посольства подтвердили, что беженцы переночевали на его территории. Как будет развиваться ситуация с их просьбой об убежище, станет известно позже.

«Вчера после 10-й мы пришли к посольству, позвонили в домофон, нам не открыли и сказали, что не дают политического убежища. Но нам уже некуда было деваться и мы перепрыгнули через забор в задний дворик. Мы включили свои телефоны, когда уже оказались на территории посольства. Через минут 10 посольство уже оцепили омоновцы, вышел водитель посольства. Мы спрятались под лестницу, а омоновцы угрожающе кричали: «Отдайте их нам, они находятся в розыске!». Но нас никто не отдал, ждем результатов. Мы попросили посольство, чтобы нас не выпускали, иначе нас будут преследовать, неизвестно что пришьют, и есть угроза для жизни», — рассказал «Радыё Свабода» Виталий Кузнечик.

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