Евродепутат предложил ввести санкции против российских пропагандистов, связанных с Лукашенко 8 12.09.2020, 12:02

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С инициативой выступил представитель Германии.

Европейский союз должен рассмотреть возможность введения санкций против пропагандистов, которые поддерживают режим Лукашенко и настроены враждебно по отношению к белорусскому народу. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский, сообщает "Укринформ".

"Заявления [президента РФ Владимира] Путина и его информационных структур довольно понятны: он принял решение поддержать Лукашенко. В этих условиях мы должны применить давление. Наша позиция была очень доходчивой относительно действий Кремля в случае с [оппозиционером Алексеем] Навальным. Вероятно, настало время быть столь же понятными относительно позиции Москвы по Беларуси", – сказал он.

Европарламентарий предложил включить в санкционный список "пропагандистов с российскими паспортами", которые поддерживают Лукашенко и настроены агрессивно по отношению к белорусскому народу.

"Это будет мощным сигналом. Мы еще должны выяснить, возможно ли это с правовой точки зрения, но это могло бы стать мощным посланием, что мы видим, кто является реальными врагами и оппонентами демократической оппозиции и демократического движения в Беларуси", – подчеркнул Лагодинский.

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