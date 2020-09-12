Американская вакцина от COVID-19 дала сильный иммунный ответ 3 12.09.2020, 12:07

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После этого акции компании Moderna выросли сразу на 16%.

Вакцина американской компании Moderna от COVID-19, как сообщает CNBC, дала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов. Это стало причиной роста акций компании на 16%.

У испытуемых обнаружили нейтрализирующие антитела. Клинические испытания шли с 16 марта.

В то же время не так давно британские ученые заявили, что у переболевших коронавирусом не остается стойкого иммунитета. Он резко снижается через три месяца.

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