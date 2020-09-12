Экс-глава НОК Беларуси: Не будет долгого сценария, власть потеряла доверие окончательно и бесповоротно 4 12.09.2020, 12:31

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Анатолий Котов

«Завтра» находится уже совсем рядом.

Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов проанализировал в Facebook ситуацию в стране.

«Прогнозы...

Неблагодарная вещь. Но попробуем. Следующая неделя будет очень интересная. Геополитика начнет переходить в активную фазу.

Россия. 14 сентября 2020 запланирован визит в Сочи. Каша будет опять без молока, на воде. Разговор о будущем. В котором нет места Лукашенко. Спасибо RT. Это был стеб. Все, кто имели сомнения, перестали сомневаться в договороспособности власти. Ее просто нет. Есть фантазия. Есть Ник и Майк. Голоса... Больше нет ничего. Насилие можно назвать «хулиганской выходкой», но дальше делать вид, что в Беларуси ничего плохого не происходит с каждым днем сложнее...

Запад. Пора переходить в более активную фазу.

Анализируя маршрут Павла Латушко по Европе, 5 дней – 5 стран, можно сказать, что это беспрецедентно. МИД Беларуси и Владимир Макей нервно курит в сторонке. Набор стран показателен. Соседи, которые понимают, что происходит. Берлин – лидер «старой» Европы. Там консенсус всех политических сил. Чехия – давно любит свободу. Со времен Пражской весны. Лечит пострадавших. Ждем сенсационных фото. Австрия – очень интересный игрок. Пытались вытянуть диктатуру в Европу. Не получилось. Значит, нужно активно работать на нормализацию ситуации. Репутация важнее, чем бизнес.

Возможно, стоит ожидать сюрпризов даже от традиционно медленной ОБСЕ. Механизмы и инструменты есть. Нужна воля. Председатель сейчас Албания. Прошли непростой путь. Значит, воля скорее всего будет проявлена.

Координационный совет, начал структурирование работы. Власть сама делает все, чтобы все протесты объединились и начали действительно координироваться. Раскол, вызванный посадками и эмиграцией не состоялся. Власть просчиталась.

Дело за белорусским обществом. Протест не может проиграть, если сам не захочет (Максим Кац).

Эта Беларусь однозначно закончилась. «Элите» точно нужно думать быстрее, где она завтра... Потому что «завтра» совсем рядом.

Не будет долгого сценария. Власть потеряла доверие окончательно и бесповоротно. Везде. Теперь везде «враги»... Но не для народа и страны», – написал Котов в Facebook.

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