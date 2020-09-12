Банкрот 3 12.09.2020, 12:45

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Модель Лукашенко потерпела полное фиаско.

«Без смены экономической модели Беларусь ничего хорошего не ждет», - считает экономист Леонид Злотников.

- Социализм пробовали строить в Советском Союзе, а потом решили его еще раз поэкспериментировать в Беларуси, и, как и ожидалось, получилось полное фиаско. Мы движемся к тому же концу, к которому пришел когда-то Советский Союз, - сказал Леонид Злотников в интервью изданию intex-press. - Еще до выборов президента Республики Беларусь в экономике Беларуси начали усиливаться негативные тенденции. Закончившийся в прошлом году налоговый маневр в России привел к потере Беларусью в этом году около $900 млн. То есть в этом году республика впервые осталась без существенных российских субсидий, которые были до сих пор в течение почти 30 лет. А поствыборные события лишь усилили неблагоприятные процессы в экономике.

Уже в начале этого года ожидалось, что будет большой дефицит бюджета, около 6,5%. И этот дефицит не результат влияния выборов, это результат влияния долгосрочных процессов. Это вина тех, кто создал белорусскую экономическую систему.

Понятно, что в этом году будет сложно рассчитываться и по долгам. Конечно, можно по-разному долги покрывать, можно взять и все раздать, тогда уровень жизни должен сократиться раз в пять. В прошлом году, когда разрабатывался действующий и перспективный бюджеты, было ясно, что мы сможем долги отдать только если обратно возьмем в долг. И оценивалась ситуация следующим образом. Чтобы отдать 100% долга, 80% старого долга нужно взять в новый долг. Ну а 20% мы собирались наскрести самостоятельно. Но государственный долг — это еще не все, есть еще долг страны — это валовой местный долг. Долг государства примерно $17–18 млрд, а долг страны составляет $40–41 млрд, почему-то все обсуждают только государственный долг, а надо смотреть в целом.

Отсутствие нормальной экономической модели в Беларуси сильно сказывается и на развитии бизнеса. В нашей Конституции написано, что «государство направляет экономическую деятельность всех субъектов, которые работают на благо всех, то есть на благо общества, всего народа». И это — дикая запись, это — популизм. В России, например, в Конституции такого нет, чтобы государство направляло деятельность бизнеса на благо всех. И вообще, таких записей в Конституции нет почти ни в одной стране, потому что это нелепо.

Надо менять Конституцию, надо делать так, как во всех цивилизованных странах, бизнес — это то, что развивает экономику. Ведь бизнес принимает решение, что производить, сколько и по какой цене ему это выгодно делать. Бизнес рискует своими деньгами и всегда будет стараться сработать с прибылью, главное — ему не мешать.

Государство провело модернизацию, чем закончилось? Все проели, а отдачи нет. А все почему? Потому что не бизнес принимал решение, не бизнес рисковал своим капиталом, а теперь все население отвечает за то, что чиновники плохо управляли экономикой. А они не могут по-другому управлять, при всем желании, потому что это сложная вещь.

Мы должны дать свободу бизнесу, мы должны дать свободу капиталу, потому что без этого не будет экономики, не будет богатства. И страдает в первую очередь простой народ, как раз тот народ, который поддерживал Лукашенко в самом начале, когда он приходил к власти с помощью своего популизма...

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