Белорусы бьют рекорды по вывешенным национальным флагам и лентам 12.09.2020, 12:52

2,214

Фото: AP

Нет предела совершенству.

Сегодня Беларусь снова бьет рекорды по количеству вывешенных флагов и лент, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Помните, что вывешивание символов - это не только красиво и важно для обозначения нашего присутствия, но возможность парализовать и без того малочисленные силы врага. Они уже физически не успевают снять все флаги и ленты. Рано или поздно они просто сдадутся, видя, что нашей символики на улицах становится больше с каждым днем», - напоминает телеграм-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.