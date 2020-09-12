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Белорусы бьют рекорды по вывешенным национальным флагам и лентам

  • 12.09.2020, 12:52
  • 2,214
Белорусы бьют рекорды по вывешенным национальным флагам и лентам
Фото: AP

Нет предела совершенству.

Сегодня Беларусь снова бьет рекорды по количеству вывешенных флагов и лент, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Помните, что вывешивание символов - это не только красиво и важно для обозначения нашего присутствия, но возможность парализовать и без того малочисленные силы врага. Они уже физически не успевают снять все флаги и ленты. Рано или поздно они просто сдадутся, видя, что нашей символики на улицах становится больше с каждым днем», - напоминает телеграм-канал.

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