«Остается только за вилы — и на Гомель» 12.09.2020, 13:01

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Крик души агрария из Гомельской области.

Телеграм-канал "Беларусь бастует!" опубликовал письмо сельчанина из Гомельской области.

"А почему не бастуют колхозы? - задается вопросом подписчик канала. - У нас в сельской местности жизнь на рай стала похожа?

Я работаю в колхозе на Гомельщине, по распределению, сам из Бреста. По образованию агроном, но тут я и животновод, и уборщик, и курьер по доставке еды на поля. Зарплата среднегодовая за последние 12 месяцев - 320 рублей!

Спрашиваю, почему бы нам не начать со всеми бастовать, а мне отвечают, что скотину жалко, урожай жалко, работу потерять жалко.

А детей избитых и замученных до полусмерти не жалко, потому что они все где-то там, а мы же тут.

Постоянно привозят "химиков" из Гомеля, те бегут просто, лучше тюрьма, чем это, а наши колхозники довольны.

Но вот сейчас ситуация такая, что реально через месяц зарплату могут и не дать вообще, а нынешняя точно придет с задержкой и не вся, и это точно, потому что эта информация пришла нашему директору и он ее не сильно то и скрывает.

Что тогда делать будем? Терпеть дальше? Или все же за вилы и в Гомель?

Скотинку, конечно жалко, но то как она живет, так лучше уже голодная смерть, наверное".

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