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Мы гуляем!

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  • 12.09.2020, 13:07
  • 7,601
Мы гуляем!
Фото: «Наша Ніва»

Фильм о героях белорусских протестов.

Мирным демонстрантам, выходящим на протесты с требованием честных выборов, на улицах белорусских городов противостоит ОМОН, силовики в штатском и в масках, скрывающих лица, сообщает svoboda.org.

Лукашенко, проигравший, согласно независимым подсчетам, выборы Светлане Тихановской, пытается всеми силами удержаться у власти и появляется в бронежилете и с автоматом.

Однако никто из манифестантов ни ему, ни ОМОНу с оружием не противостоит. Люди скандируют, встают в цепи, поют, пытаются заговаривать с милицией в оцеплении. Белорусское восстание против Лукашенко совершенно мирное.

Жестокость же по отношению к людям при задержаниях и в изоляторах приводит только к расширению протестов – к ним присоединяются те, кто недоволен насилием против мирных демонстрантов.

Лицом протеста стала минская пенсионерка и активистка Нина Багинская, в одиночку выходящая к оцеплению с бело-красно-белым флагом и как-то ответившая пытавшимся ее остановить милиционерам – "Я гуляю".

На последних акциях протеста в Минске можно было увидеть "панд" – в знак поддержки IT-компании PandaDoc, основатель которой предложил финансовую помощь белорусским силовикам, отказывающимся применять насилие к демонстрантам, после чего власти арестовали четверых сотрудников компании.

О противостоянии мирных демонстрантов и ОМОНа в Минске – фильм Дарьи Демуры и Катерины Игнашевич "Мы гуляем".

Монологи Нины Багинской и других участников протеста

Я хочу справедливого наказания для всех садистов, которые оделись в черную форму

Чтобы власть ушла, дала свободу народу, не делала народ рабами и не уничтожала по-фашистски. Потому что уже есть жертвы! Как они палками избивали людей! Садизм! ОМОН – это фашизм и садизм, они избивают людей палками. Как такое можно терпеть? Нам такая власть не нужна. А Лукашенко обокрал весь народ! Видите, какую армию содержит? Для кого армия? Она должна защищать народ в моей стране, а они защищают только свой карман и Лукашенко. Все!

Я хочу честные выборы. Я хочу справедливого наказания для всех садистов, которые оделись в черную форму. И еще хочу законного президента, его инаугурацию увидеть своими глазами.

Чтобы Лукашенко ушел. Сделаем справедливые выборы, и все. Его, конечно, судить обязательно. Главное, чтобы не сбежал никуда, чтобы ноги не сделал, и все, которые с ним. Вот такие наши требования. Просто, как грабли.

Я простая пенсионерка. Я жила на даче до 9-го числа, копалась в грядках. Сходили на выборы, проголосовали. Никогда не интересовалась политикой. Но когда мы проснулись 10-го числа и увидели, что произошло, какая произошла бойня, у нас внутри все перевернулось. Такая ненависть к этому правительству, что я пошла на следующий день и буду ходить из-за того, что побили наших детей, наших внуков. За что они их так побили? Мои дети умные, грамотные, трудолюбивые, но они хотят отсюда уезжать, если здесь ничего не поменяется. А я не хочу, чтобы они уезжали, я хочу, чтобы они жили на своей родине, чтобы я была возле них, моя старость проходила возле них.

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