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У протестующих белорусов появился бело-красно-белый дракон

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  • 12.09.2020, 13:15
  • 5,515
У протестующих белорусов появился бело-красно-белый дракон

Фотофакт.

Сегодня у протестующих белорусов появился свой бело-красно-белый дракон. Скульптуру трехглавого цмока раскрасили в цвета национального флага в минском микрорайоне Уручье, сообщили Charter97.org читатели.

К дракону прикреплена записка: «Мы - народ Беларуси. Сейчас каждый из нас - лидер и герой. Мы - большинство, за нами правда. Рубите нам головы. Но помните: на месте каждой срубленной вырастут три новые».

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