«Лукашенко едет в Москву, как Янукович в декабре 2013-го» 14 12.09.2020, 13:38

7,025

Российские деньги не спасут проигравшего диктатора.

На следующей неделе узурпатор Лукашенко отправится в Москву. Какие надежды возлагает он на российскую столицу и имеет ли Кремль возможность помочь своему «заклятому союзнику»?

С одной стороны – из России на Белтелерадиокомпанию приехали штрейкбрейхеры. Восточный сосед даже создал резерв силовиков на черный день. Но при этом подчеркивается, что на активную помощь Минск может рассчитывать исключительно в случае внешней агрессии. А пока – разбирайтесь сами. Так что же решили в Кремле насчет Лукашенко?

Ситуацию для «Белсата» комментирует политолог Ольга Харламова:

«Их основная цель – сделать так, чтобы легитимность Лукашенко была минимальной. Чем ниже легитимность, тем проще вытянуть из него все, что России нужно. По большому счету – то же самое нужно в отношении любой другой стороны».

Ведь пока одни российские пропагандисты латают дыры в Белтелерадиокомпании, другие, нисколько не замеченные в симпатиях к белорусской оппозиции, задают вопросы пролукашенковским экспертам, на которые те вразумительного ответа дать не могут.

Как во фрагменте пропагандистского шоу Соловьева: «Появились какие-то люди, в гражданском, с палками, которые побежали, разбили витрины кафе, выхватывали людей, избивали людей. А это кто такие?»

Речь о людях, составлявших кампанию руководителю Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николаю Карпенкову. Последний в минувшее воскресенье лично и не скрывая лица бил витрину в столичном кафе. И в России видят, что Лукашенко ничего лучшего в ответ на протесты не имеет.

Свое мнение высказал и Андрей Суздальцев, эксперт московской Высшей школа экономики:

«Последнее воскресенье – 220 000 в Минске. Добавьте сюда еще областные центры – это полмиллиона. Страна – девять с половиной миллионов. И постоянно выходят люди! Так с чем приезжает Лукашенко – с протестом за спиной? Как Янукович в декабре 2013 года: «У меня Майдан, дайте денег»?»

Белорусские специалисты соглашаются: да, именно с этим Лукашенко к Путину и поедет. Но бояться, что в надежде получить помощь тот возьмет и подпишет многострадальную 31-ю интеграционную карту, не стоит.

Ситуацию комментирует политический обозреватель Александр Класковский:

«Это для Кремля, конечно, соблазнительно, но с другой стороны – Лукашенко же потерял легитимность и на Западе, и внутри страны, самое важное. Поэтому для Кремля есть риск, что если подписать какие-то критические договоренности, то завтра при смене власти будет объявлено, что они – юридически ничтожны».

На что же может надеяться Лукашенко в этих переговорах? И о чем есть смысл разговаривать Путину с настолько слабым коллегой? Россию могут интересовать прежде всего экономические уступки: отказ от диверсификации поставок нефти.

«Это вопрос газа и тот долг, который Россия планирует повесить на Беларусь. Судя по всему, Лукашенко будет по крайней мере часть этого долга компенсировать, и Россия заинтересована в том, чтобы это произошло где-то до октября», — считает Ольга Харламова.

И, конечно же, логистические вопросы, как перенаправление белорусских грузов с литовских на российские порты, от чего Минск отбивается не первый год. Но теперь за непризнание его грозит европейцам собственными санкциями. Чем может ответить Кремль на эту теоретическую щедрость?

«А чем помочь? Деньги – не спасут. Он же говорит об интеграции, а сам хочет власть сохранить! Как помочь? Силовиков направить? Это будет мировой скандал! Ну и самое главное – у России есть понимание, что… ну подпишет что-то там Лукашенко, но он же ничего не выполнит!», — считает Андрей Суздальцев.

Как не выполнит – уверены все эксперты – и обещания своей «конституционной реформы». Планом выхода из кризиса Минск поделился с ОБСЕ и с Москвой, как-то забыв о белорусах. Если вкратце, конституционная реформа – до 2022 года, ограничение полномочий президента, а когда-то потом – новые выборы. По словам Ольги Харламовой, выглядит как нечто, похожее на казахский вариант: «Будет создан какой-то наблюдательный совет, отец всех белорусов в виде понятно кого. Больше полномочий передадут парламенту. И обязательно будет административная реформа с передачей власти в регионы».

Но все это – будущее скорее отдаленное. Близкая же поездка в Москву скорее разочарует вертикаль.

«Ну, давайте представим: Лукашенко возвращается с 31-й картой в Минск. Мне почему-то кажется, что это будет не самая лучшая новость для граждан Беларуси в дополнение ко всему этому. А если возвращается без этой карты, то зачем он Москве? Вернется совсем без ничего, то что же скажут его любимчики – силовики?», — считает Андрей Суздальцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».