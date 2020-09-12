«За 10 дней цепь солидарности выросла с двух человек до ста» 1 12.09.2020, 14:04

2,514

Фото: tut.by

Как происходит самоорганизация народа в Минске.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал письмо жителя одного из микрорайонов Минска.

"Хочу поделиться своими наблюдениями, - пишет читатель канала. - Сейчас происходит самоорганизация народа. Как минимум, в Минске.

Расскажу на своем примере. С 14 апреля до начала сентября никто из нас не выходил в цепь солидарности по нашей улице.

Мы с женой решили выйти в знак протеста против беззакония, творимого силовиками. Понимаем, что нас запугивают штрафами и тюрьмой. Но также видим, что если промолчим - нас всех, всю Беларусь превратят силовики в огромный концлагерь. Так вот, за 10 дней цепь солидарности выросла с двух человек до ста.

У нас появился свой чат, в котором сейчас уже 600 человек.

Мы начали встречаться, обсуждать мероприятия, создали общую кассу и определили актив.

В планах - вычислить кто из пособников режима живет поблизости, степень их участия, активность. Вычислить "отличников режима". Хочется, чтоб они осознали, что они изгои, что вокруг них живет народ, против которого они воюют.

На мой личный взгляд, особое внимание нужно уделить силовикам и судьям. Это основная опора режима".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.