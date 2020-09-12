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Матеуш Моравецкий: Россия может использовать Nord Stream II для своего влияния в Беларуси

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  • 12.09.2020, 14:10
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Матеуш Моравецкий: Россия может использовать Nord Stream II для своего влияния в Беларуси
Матеуш Моравецкий

Проект должен быть полностью закрыт.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в очередной раз раскритиковал строительство газопровода Nord Stream II. На этот раз в контексте Беларуси, сообщает «Польское радио».

По итогам саммита Вышеградской группы в Люблине польский премьер заявил, что Россия неоднократно использовала свое положение на энергетическом рынке для влияния на события в Украине и может оказывать аналогичное влияние на Беларусь.

«Мы считаем, что на данном этапе энергетическая солидарность в ЕС требует закрытия этого проекта, чтобы Nord Stream II перестал существовать, поскольку он угрожает этой солидарности, а также создает ситуацию еще большей зависимости Беларуси и Украины от России», - отметил премьер-министр Польши.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что в связи с отравлением Алексея Навального строительство Nord Stream II может быть прекращено.

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