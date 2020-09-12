Николай Статкевич: Будьте твердыми! 4 12.09.2020, 14:45

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Николай Статкевич

Политический лидер призвал белорусов продолжать борьбу за свободу.

Лидер «Народной грамады» и политзаключенный Николай Статкевич призвал людей продолжать борьбу за свободу.

Текст обращения опубликовала его жена Марина Адамович.

«Восхищаюсь мужеством героев, выходящих на улицы белорусских городов, - говорит Николай Статкевич. - Призываю удерживать и расширять пространство свободы, завоеванное благодаря жертвам и страданиям патриотов.

Время работает на нас.

Будьте твердыми. Не падайте духом.

Беларусь будет свободной! Жыве Беларусь!»

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