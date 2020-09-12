Рабочий «Беларуськалия»: Забастовка уже бьет по режиму Лукашенко 12.09.2020, 14:55

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Скоро к политическим требованиям шахтеров добавятся и экономические.

Забастовка шахтеров продолжается, и ряд людей решил бороться с режимом до конца и на работу до отставки Лукашенко не выйдет. Коллектив пытается объединяться в своей позиции, заявил «Радыё Рацыя» один из членов Стачкома Сергей Козелько.

«При этом забастовка даже в нынешнем масштабе бьет по предприятию, а значит, и по режиму Лукашенко. Вскоре к политическим требованиям шахтеров добавятся и экономические, – объясняет Сергей Козелько. - Уже сейчас идет резонанс из-за увольнения людей по политическим мотивам. Думаю, что Европа за этим тоже будет наблюдать, и будут сделаны какие-то выводы на этот счет.

Так как «Беларуськалий» в основном работает на импорт, естественно, что все это потом отразится в экономической системе.В конце концов прибыль и зарплаты будут снижаться, и народ будет выходить еще больше, уже по экономическим причинам.

При этом даже при добавлении экономических требований забастовщики не откажутся от прежних политических. В этом можно быть уверенным, поскольку большая часть шахтеров на выборах голосовала вовсе не за Лукашенко, а за Тихановскую, а после разгонов народных собраний десятки шахтеров и их дети были избиты милиционерами».

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