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12 бело-красно-белых флагов развеваются на крыше дома в самом центре Минска

  • 12.09.2020, 16:02
  • 3,016
12 бело-красно-белых флагов развеваются на крыше дома в самом центре Минска
Фото: «Радыё Свабода»

В соседнем доме живет известная писательница Светлана Алексиевич.

Утром 12 сентября на крыше многоквартирного дома на улице Старажовской в Минске установили 12 национальных бело-красно-белых флагов, передает «Радыё Свабода».

В соседнем доме живет писательница Светлана Алексиевич, которая из своих окон может видеть эти флаги.

В последние дни на лауреата Нобелевской премии давят силовики, чтобы предотвратить задержание, в ее квартире находятся европейские дипломаты.

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