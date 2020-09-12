12 бело-красно-белых флагов развеваются на крыше дома в самом центре Минска 12.09.2020, 16:02

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Фото: «Радыё Свабода»

В соседнем доме живет известная писательница Светлана Алексиевич.

Утром 12 сентября на крыше многоквартирного дома на улице Старажовской в Минске установили 12 национальных бело-красно-белых флагов, передает «Радыё Свабода».

В соседнем доме живет писательница Светлана Алексиевич, которая из своих окон может видеть эти флаги.

В последние дни на лауреата Нобелевской премии давят силовики, чтобы предотвратить задержание, в ее квартире находятся европейские дипломаты.

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