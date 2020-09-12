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Ученые назвали очередной фактор, повышающий вероятность тяжелого течения COVID-19

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  • 12.09.2020, 16:23
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Ученые назвали очередной фактор, повышающий вероятность тяжелого течения COVID-19
Фото: REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Специалисты из Массачусетской больницы провели исследование.

Пациенты, госпитализированные с тяжелыми инфекциями COVID-19 с высоким уровнем фактора свертывания крови V, подвергаются повышенному риску осложнений от тромбов, в частности, тромбозу глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии, пишет healthinfo.ua.

К такому выводу пришли исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH). Однако одновременно с этим низкий уровень фактора свертывания крови V также плох, поскольку повышает риск смерти от коагулопатии. Результаты исследования были представлены в American Journal of Hematology.

В марте 2020 года, в первые дни пандемии COVID-19 в Массачусетсе, местные врачи обратили внимание на высокие показатели фактора свертывания крови V у пациента с тяжелой формой заболевания. Спустя четыре дня у него развилась седловидная тромбоэмболия легочной артерии, потенциально смертельный сгусток крови.

Это указывало на активность фактора V, а также фактора VIII и X, двух других основных факторов свертывания крови. Они изучили их уровни и другие параметры в группе из 102 пациентов с COVID-19.

Обнаружилось, что 33% пациентов с повышением фактора свертывания крови V столкнулись с тромбозом глубоких вен или тромбоэмболией легочной артерии, по сравнению только с 13 процентами пациентов с более низким уровнем.

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