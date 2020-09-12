Участницы Женского марша в Минске сегодня используют новую тактику 12.09.2020, 16:26

3,368

Группы формируют колонны в разных местах в центре города.

Потом эти колонны сливаются и двигаются по известному только им маршруту, пишет телеграм-канал «Баста».

Около сквера Янки Купалы соединились, одна из которых шла со стороны Оперного театра, а вторая - с Октябрьской площади.

Колонна с проспекта Победителей также сейчас направляется в сторону центра.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.