Участницы Женского марша в Минске сегодня используют новую тактику
- 12.09.2020, 16:26
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Группы формируют колонны в разных местах в центре города.
Потом эти колонны сливаются и двигаются по известному только им маршруту, пишет телеграм-канал «Баста».
Около сквера Янки Купалы соединились, одна из которых шла со стороны Оперного театра, а вторая - с Октябрьской площади.
Колонна с проспекта Победителей также сейчас направляется в сторону центра.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.