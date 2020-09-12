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Участницы Женского марша в Минске сегодня используют новую тактику

  • 12.09.2020, 16:26
  • 3,368
Участницы Женского марша в Минске сегодня используют новую тактику

Группы формируют колонны в разных местах в центре города.

Потом эти колонны сливаются и двигаются по известному только им маршруту, пишет телеграм-канал «Баста».

Около сквера Янки Купалы соединились, одна из которых шла со стороны Оперного театра, а вторая - с Октябрьской площади.

Колонна с проспекта Победителей также сейчас направляется в сторону центра.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

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