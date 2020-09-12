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«Сейчас каждый лидер и герой»

  • 12.09.2020, 16:40
  • 1,202
«Сейчас каждый лидер и герой»
фото: realt.onliner.by

Как «партизаны» добавили Уручью бело-красно-белых цветов.

Минувшая ночь добавила бело-красно-белых цветов Минску. Очевидно, что некоторые горожане не спали долгие часы, чтобы через искусство обозначить свою позицию. К уже привычным протестам, выражающимся в развешивании флагов и лент на жилых домах, присоединились принципиально новые, пишет «Онлайнер». Так, скульптура Змея Горыныча, размещенная в сквере на улице Руссиянова, заиграла новыми красками (понятно какими).

фото: realt.onliner.by

Авторы перформанса оставили «записку»: «Мы народ Беларуси. Мы все соседи. И мы на стороне перерождения, на стороне света и добра. И мы не хотим сражений! Мы хотим справедливости и спокойной жизни. У нас нет лидеров. Сейчас каждый лидер и герой. У нас есть символы мирной самоорганизации. И действия наши мирные. Вы нас запугиваете, бьете и убиваете. Мы созидаем в ответ. Энергия нашей ярости и боли питает способность сопереживать и творить. Мы — большинство. За нами правда. Рубите нам головы? Знайте, на месте каждой срубленной вырастут 3 новые».

фото: realt.onliner.by
фото: realt.onliner.by

— Мы предполагаем, что коммунальщики будут перекрашивать Змея. По крайней мере, белый переделают в зеленый. Но ничего: как только зеленый подсохнет, мы его перекроем обратно белым, — рассказали жители Уручья.

фото: realt.onliner.by

Бело-красно-белыми стали ночью и общие балконы многоэтажек, расположенных на улице Леси Украинки. Утром они выглядели так:

фото: realt.onliner.by

Однако уже к 12 часам от красных полос почти не осталось следа: местные коммунальщики строго следят «за соблюдением порядка» и проектного облика зданий.

фото: realt.onliner.by
фото: realt.onliner.by
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