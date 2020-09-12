90 учреждений во всей Польше присоединились к акции солидарности с Беларусью 12.09.2020, 16:57

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Фото: www.youtube.com

В выходные фасады многих объектов в Польше и за рубежом будут подсвечиваться цветами национального флага.

Королевский замок в Варшаве, Вавель, Музей Второй мировой войны в Гданьске, Поморская филармония, городские ратуши и многие другие учреждения культуры в Польше и за рубежом вечером в субботу и воскресенье, 12 и 13 сентября, будут освещены цветами бело-красно-белого флага Беларуси. К акции присоединились более 90 польских учреждений, передает «Радио Польша».

«Таким символическим образом мы хотим показать, как много нас, поляков, поддерживает белорусов в демократической деятельности и что мы питаем к ним самые тёплые чувства», - отметил Рафал Висьневский.

В бело-красно-белых цветах будет освещен также Музей Фредерика Шопена в Варшаве, - говорит представитель Национального института Шопена Александр Лясковский:

«12 и 13 сентября с 20 часов фасад Музея Фредерика Шопена со стороны Вислы будет освещен цветами флага Беларуси – бело-красно-белым, символа государственности».

Организаторы акции #lightforbelarus – Министерство культуры и национального наследия Польши, Институт Адама Мицкевича и Национальный культурный центр – надеются, что к акции присоединятся как учреждения, так и жители Польши. В случае невозможности использования световой проекции можно присоединиться к акции, повесив флаг или символически используя цвета исторического флага Беларуси в помещении своего учреждения.

К инициативе Light For Belarus может присоединиться любой желающий. Достаточно вывесить флаг, наклеить на окно его распечатку или выделить окно в бело-красно-белых тонах.

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