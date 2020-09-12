закрыть
12 сентября 2020, суббота, 19:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

90 учреждений во всей Польше присоединились к акции солидарности с Беларусью

  • 12.09.2020, 16:57
  • 2,660
90 учреждений во всей Польше присоединились к акции солидарности с Беларусью
Фото: www.youtube.com

В выходные фасады многих объектов в Польше и за рубежом будут подсвечиваться цветами национального флага.

Королевский замок в Варшаве, Вавель, Музей Второй мировой войны в Гданьске, Поморская филармония, городские ратуши и многие другие учреждения культуры в Польше и за рубежом вечером в субботу и воскресенье, 12 и 13 сентября, будут освещены цветами бело-красно-белого флага Беларуси. К акции присоединились более 90 польских учреждений, передает «Радио Польша».

«Таким символическим образом мы хотим показать, как много нас, поляков, поддерживает белорусов в демократической деятельности и что мы питаем к ним самые тёплые чувства», - отметил Рафал Висьневский.

В бело-красно-белых цветах будет освещен также Музей Фредерика Шопена в Варшаве, - говорит представитель Национального института Шопена Александр Лясковский:

«12 и 13 сентября с 20 часов фасад Музея Фредерика Шопена со стороны Вислы будет освещен цветами флага Беларуси – бело-красно-белым, символа государственности».

Организаторы акции #lightforbelarus – Министерство культуры и национального наследия Польши, Институт Адама Мицкевича и Национальный культурный центр – надеются, что к акции присоединятся как учреждения, так и жители Польши. В случае невозможности использования световой проекции можно присоединиться к акции, повесив флаг или символически используя цвета исторического флага Беларуси в помещении своего учреждения.

К инициативе Light For Belarus может присоединиться любой желающий. Достаточно вывесить флаг, наклеить на окно его распечатку или выделить окно в бело-красно-белых тонах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич