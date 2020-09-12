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«Наша цель - свободная Беларусь»: Гомельчане украсили двор бело-красно-белыми лентами

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  • 12.09.2020, 18:01
  • 2,885
«Наша цель - свободная Беларусь»: Гомельчане украсили двор бело-красно-белыми лентами

Они оставили послание тем, кто будет их срезать.

В Гомеле на ограждении спортивной площадки в одном из дворов микрорайона Шведская Горка появились бело-красно-белые ленты, а также сообщение тем работникам, которые будут срезать, пишет сайт gomel.today.

«Уважаемые работники! Мы очень ценим ваш труд. К сожалению, сейчас к вашим обязанностям добавилось срезание лент. Увы, но ленты, цветы и воздушные шарики — это единственные наши средства против дубинок и пуль. Мы против насилия, наша цель — свободная Беларусь и честные выборы. Закон один для всех и все равны перед ним. Преступления против белорусского народа должны быть расследованы, и виновники должны понести наказание», — говорится в сообщении.

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