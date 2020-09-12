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В воскресенье будет до +26°С

  • 12.09.2020, 18:14
  • 1,238
В воскресенье будет до +26°С

Прогноз погоды на несколько ближайших дней.

13-14 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северу страны скажется влияние малоактивных фронтальных разделов, пишет pogoda.by.

13 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6..+12°С, по западу до +14°С; днем +17..+24°С, по югу воздух прогреется до +26°С.

14 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы будет наблюдаться слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами по северо-востоку сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9..+14°С, днем +17..+24°С, по югу страны до +26°С.

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