В Киеве прошел Марш солидарности с белорусками
- 12.09.2020, 18:34
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Украинки шли от Майдана Независимости до посольства Беларуси.
Марш солидарности с белорусскими женщинами прошел в Киеве в субботу, 12 сентября. В нем приняли участие около ста женщин, пишет nv.ua.
Марш начался от стелы на Майдане Независимости, а затем колонна женщин отправилась в сторону посольства Беларуси.
Отмечается, что после завершения марша участники проведут акцию под зданием посольства.
Активистки держат плакаты с надписями "Лучшие друзья женщины - права человека", "Свободу народу", "Свободу политзаключенным". Участницы марша одеты преимущественно в бело-красные цвета. К акции также присоединились мужчины.
Среди основных требований митингующих - отставка Лукашенко, а также справедливое расследование действий белорусской милиции против протестующих.
Кроме того, украинцы хотят таким образом привлечь внимание международного сообщества к ситуации в Беларуси. Говорят, акция носит исключительно мирный характер.
По словам женщин, акция является еженедельной, а следующий митинг в поддержку белорусов они запланировали уже на завтра.