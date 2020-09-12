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В Киеве прошел Марш солидарности с белорусками

  • 12.09.2020, 18:34
  • 2,148
В Киеве прошел Марш солидарности с белорусками
Фото: nv.ua

Украинки шли от Майдана Независимости до посольства Беларуси.

Марш солидарности с белорусскими женщинами прошел в Киеве в субботу, 12 сентября. В нем приняли участие около ста женщин, пишет nv.ua.

Марш начался от стелы на Майдане Независимости, а затем колонна женщин отправилась в сторону посольства Беларуси.

Фото: nv.ua

Отмечается, что после завершения марша участники проведут акцию под зданием посольства.

Фото: nv.ua

Активистки держат плакаты с надписями "Лучшие друзья женщины - права человека", "Свободу народу", "Свободу политзаключенным". Участницы марша одеты преимущественно в бело-красные цвета. К акции также присоединились мужчины.

Фото: nv.ua

Среди основных требований митингующих - отставка Лукашенко, а также справедливое расследование действий белорусской милиции против протестующих.

Кроме того, украинцы хотят таким образом привлечь внимание международного сообщества к ситуации в Беларуси. Говорят, акция носит исключительно мирный характер.

Фото: nv.ua
Фото: nv.ua

По словам женщин, акция является еженедельной, а следующий митинг в поддержку белорусов они запланировали уже на завтра.

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