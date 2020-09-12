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Юношеские команды «Минска» и «Гомеля» после стартового свистка остались на месте и аплодировали

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  • 12.09.2020, 18:38
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Юношеские команды «Минска» и «Гомеля» после стартового свистка остались на месте и аплодировали

Футболисты присоединились к спортивному флешмобу солидарности.

Сегодня встречаются юношеские команды «Минска» и «Гомеля» (2004 г.р.).

После стартового свистка команды остались на месте и начали аплодировать, передает «Трибуна».

Отметим, что 1 сентября в матче 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск участники игры провели акцию против насилия. Тогда футболисты во время встречи просто стояли и 100 секунд хлопали в ладони.

Напомним, 30 августа футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны во время акции протеста в Минске. Игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским.

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