Юношеские команды «Минска» и «Гомеля» после стартового свистка остались на месте и аплодировали

Юношеские команды «Минска» и «Гомеля» после стартового свистка остались на месте и аплодировали2
- 12.09.2020, 18:38
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Футболисты присоединились к спортивному флешмобу солидарности.
Сегодня встречаются юношеские команды «Минска» и «Гомеля» (2004 г.р.).
После стартового свистка команды остались на месте и начали аплодировать, передает «Трибуна».
Отметим, что 1 сентября в матче 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск участники игры провели акцию против насилия. Тогда футболисты во время встречи просто стояли и 100 секунд хлопали в ладони.
Напомним, 30 августа футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны во время акции протеста в Минске. Игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским.